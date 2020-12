Conselho da República decide data das eleições

O Conselho da República (CR), órgão político de consulta do Presidente da República (PR), reúne-se hoje, para se debruçar sobre a marcação das próximas eleições, informou a Presidência da República.

A reunião do Conselho da República que vai decorrer a partir das 10:00, no Palácio da Presidência, terá como único ponto, a marcação das próximas eleições (legislativas e presidenciais), que acontecem em 2021.

Para decidir sobre as datas das duas eleições, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, tem auscultado diferentes entidades e organizações, nomeadamente representantes da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Direcção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE) e partidos políticos.

No dia das eleições autárquicas, a 25 de Outubro, Jorge Carlos Fonseca tinha afirmado esperar que a 20 de Outubro de 2021, dia em que termina o seu mandato, o País já tenha um novo Presidente eleito, calendário que condicionará a marcação das eleições legislativas.

As últimas eleições legislativas aconteceram em 20 de Março de 2016 e as presidenciais, a 02 de Outubro de 2016, sendo que as datas para as duas eleições são da competência do Presidente da República, após ouvir o Conselho da República, partidos políticos e outras entidades.