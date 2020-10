"Tudo farei para que não exerça nem mais um dia após o término do meu mandato"

​O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, garante que tudo fará para não exercer nem mais um dia após o término do seu mandato que termina a 20 de Outubro de 2021.

O Presidente da República fez essas considerações numa declaração, este domingo, aos jornalistas à margem do pleito das autárquicas, referindo-se às marcações das eleições legislativas e presidenciais que acontecem no próximo ano em Cabo Verde, tendo realçado, com efeito, que deve ouvir o Conselho da República, os partidos políticos e outras entidades para fazer essas marcações.

“Vou ter em conta o facto de o meu mandato terminar a 20 de Outubro de 2021. Portanto, pelos meus cálculos, tudo farei para que eu não exerça nem mais um dia após o término do meu mandato”, garantiu o chefe de Estado, lembrando que para marcar as eleições, terá que obedecer as regras, nomeadamente o critério de que as eleições legislativas têm de decorrer seis meses antes das presidenciais.

“O que quer dizer que, a 20 de Outubro de 2021, espero que esteja eleito um novo Presidente da República”, enfatizou Jorge Carlos Fonseca, sublinhando que, face a este marco, “tenho que marcar as eleições legislativas, obedecendo as regras, mas para que os seis meses decorram entre as legislativas e as presidenciais tem que se prever a primeira e segunda volta, e tem que haver o mínimo de espaço de tempo para que o vencedor possa tomar posse”, explicou.

De acordo com a Constituição da República, as eleições legislativas e presidenciais realizam-se de cinco em cinco anos.

As últimas eleições legislativas aconteceram a 20 de Março de 2016 e as presidenciais a 02 de Outubro de 2016.