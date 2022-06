Edna Oliveira quer gestão de recursos humanos voltada para o desenvolvimento profissional

Implementar uma política de gestão de recursos humanos virada para o desenvolvimento dos recursos humanos é um dos grandes desafios da administração pública cabo-verdiana. Garantia deixada pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, à margem da abertura, na Praia, da Semana da Função Pública, que decorre sob o lema “Inovação e Desenvolvimento na Gestão dos Recursos Humanos da Administração Pública”.

Edna Oliveira explica que o gestor de recursos humanos deve ter uma perspectiva de desenvolvimento desses recursos.

“Para isso, terá de conhecer as boas práticas, as práticas inovadoras em matéria de gestão de recursos humanos, deve perspectivar a capacitação contínua dos colaboradores, perspectivando um desenvolvimento profissional. E para isso, terá de prever receitas, ter uma estratégia, ter um plano", avançou Edna Oliveira.

Durante a Semana da Função Pública será feita a apresentação da Agenda para a Modernização do Estado e a Administração Pública (AMEAP).

"O segundo eixo da agenda estratégica tem como nome 'Investir e Valorizar os Recursos Humanos'. Esse eixo é constituído por quatro objectivos estratégicos e tem trinta e sete medidas operacionais relativas à gestão do emprego público", explicou a ministra.

“Portanto, entendemos apresentar a agenda, com enfoque nesse segundo eixo, perspectivando um alinhamento estratégico entre o ministério da Modernização do Estado e os vários dirigentes da administração pública, com particularidade em relação às Direcções Gerais de Planeamento Orçamento e Gestão”, justificou.

A Semana da Função Pública, sob o lema “Inovação e Desenvolvimento na Gestão dos Recursos Humanos da Administração Pública”, integra as celebrações do Dia da Função Pública Africana, que se assinala a 23 de Junho. As actividades prolongam-se até ao próximo dia 24. Durante o evento haverá uma série de palestras alusivas a temas relacionados com a gestão de pessoas, organização da administração pública, ética, desafios e comportamento no sector público, entre outros.

O Dia da Função Pública Africana é o resultado da declaração da I Conferência de Ministros Africanos da Função Pública, realizado em 1994, em Tanger, Marrocos, na qual os ministros concordaram em assinalar o dia 23 de junho como a data em que anualmente deve ser celebrada a efeméride, sob um lema e uma mensagem. Em 2002, a assembleia geral da ONU decidiu designar 23 de junho como o Dia do Serviço Público das Nações Unidas e incentivou os Estados membros a organizarem eventos especiais.