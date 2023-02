Recrutamento e Selecção na Administração Pública apresentam alguns problemas - Edna Oliveira

A aplicação do Regime Jurídico de Recrutamento e Selecção na Administração Pública apresenta alguns problemas. O reconhecimento é feito pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, em declarações aos jornalistas no âmbito da reunião com dirigentes e técnicos dos Recursos Humanos dos Institutos Públicos, para discussão do referido Regime.

A definição do perfil dos técnicos é uma das irregularidades identificadas, conforme Edna Oliveira. "Tem a ver com a aplicação do método de triagem curricular e também com a indicação dos documentos obrigatórios. Existem outras [irregularidades], mas estas é que são quase que comuns a todos os regulamentos que recebemos dos institutos públicos. Também verificámos alguma má interpretação das regras sobre a constituição do júri, por isso, vamos incidir essencialmente, para além de fazer a apresentação genérica do diploma, nos pontos que detectámos em que existem insuficiências na sua interpretação", avança. Edna Oliveira salienta ainda que um dos compromissos do governo é consolidar os mecanismos de recrutamento por mérito. Assim, "entendemos fazer esse encontro para apreciarmos, analisarmos, discutirmos e identificarmos uma melhor forma da sua aplicação, de forma uniforme, em todos os institutos públicos e assim podermos ter assente que o diploma está a ser bem aplicado e que existe uma uniformização na sua implementação", explica. O Regime Jurídico de Recrutamento e Selecção na Administração Pública foi instituído no diploma n.º 57/2019, e desde essa data que é aplicável aos institutos públicos.

