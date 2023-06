Administração Pública quase em situação de paridade - Edna Oliveira

A transformação digital traz consigo benefícios, introduzindo maior eficiência operacional, devido à automação de processos e proporcionando uma melhoria na qualidade dos serviços.Os desafios também são uma realidade. Posição defendida pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, no discurso de abertura da II edição da Semana da Função Pública, sob o lema “os desafios da função pública na era da transformação digital”, que arrancou hoje, na cidade da Praia.

Edna Oliveira lembra que a dependência tecnológica acentua desigualdades sociais e digitais e expõe os sistemas de informação a ataques cibernéticos.

“E levanta preocupações de privacidade, considerando que na tramitação administrativa são recolhidos dados e informações pessoais cujo tratamento pode levantar questões de privacidade das pessoas. Por isso, é importante que no processo de digitalização da Administração Pública cabo-verdiana haja cabal compreensão desses aspectos, para que através de uma estratégia planeada e sistémica se possam debelar os riscos e retirar maior proveito das potencialidades que as tecnologias proporcionam e com isso garantir uma transição bem-sucedida”, avança.

Durante a II edição da Semana da Função Pública também será analisado o desenvolvimento profissional na Administração Pública e a igualdade de género no acesso a cargos.

"A situação actual, pelo menos do último estudo, garante que estamos quase numa situação de paridade. A diferença entre o homem e a mulher na administração pública é mínima, cerca de 2 a 3 pontos percentuais, e o que temos constatado é que cada vez mais têm entrado mais mulheres para exercer, quer sejam funções técnicas, como dirigentes”, explica.

A II edição da Semana da Função Pública decorre até 23 de Junho e reúne dirigentes, funcionários e agentes da Administração Pública, bem como sindicalistas, académicos e estudantes.