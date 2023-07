Autenticação digital passa a estar disponível no país

Os cabo-verdianos já podem fazer a autenticação digital e utilizá-la para aceder a serviços disponíveis nos portais digitais da administração pública. Tudo graças ao lançamento da Chave Móvel Digital de Cabo Verde (CMDCV), que aconteceu hoje na cidade da Praia.

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, explica que para obter a Chave Móvel Digital basta ter o CNI com as funções digitais activadas.

“Depois ao activar as funções digitais, poderá obter a Chave Móvel Digital, que no fundo é associação do número do cartão de identificação civil, ou com o seu número de telemóvel, ou com o seu endereço electrónico e, a partir daí, vai receber uma palavra-chave e, cada vez que se autenticar no portal da administração pública, receberá então um pin de confirmação para a partir daí poder aceder à área de prestação de serviços nesses mesmos portais”, explica.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, considera o lançamento da Chave Móvel Digital de Cabo Verde como um passo decisivo para a transformação digital e modernização da administração pública do país.

“Mais simples, mais rápido, mais seguro, mais transparente e com menos encargos. São esses os resultados que queremos transferir para os cidadãos e para as empresas. Operações de autenticação, assinatura, emissão e renovação de documentos, interoperabilidade entre os serviços são fundamentais para fazermos de facto uma mudança estrutural, mas diria radical no bom sentido, entre o hoje e o amanhã. Um passo decisivo também para a transformação digital das empresas, à semelhança da administração pública. As empresas poderão oferecer aos seus clientes serviços também digitais, certificados e com segurança”, assegura.

A Chave Móvel Digital é um sistema de autenticação multifator dos utentes nos portais da administração pública, composto por uma palavra-chave permanente, escolhida e alterável pelo cidadão, bem como por um código numérico de utilização única e temporária por cada autenticação.

A Chave é suportada pelo portal autentika.gov.cv, na qual são tramitados todos os procedimentos subjacentes à obtenção deste mecanismo alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos.