CCS-SIDA capacita profissionais de saúde de olhos postos no objectivo de eliminar a transmissão vertical do VIH

Qualidade na prestação de serviços de saúde sexual e reprodutiva, qualidade dos dados para a tomada de decisões, bom diagnóstico e equidade no acesso. Condições para que Cabo Verde se prepare para obter a certificação da eliminação da transmissão vertical do VIH e sífilis em 2023. De acordo com a secretária executiva do Comité de Coordenação do Combate à SIDA (CCS-SIDA), as variáveis estão em linha com o V Plano Estratégico do VIH-SIDA 2022-2026.

Maria Celina Ferreira falava esta manhã, na Praia, na abertura de uma formação para capacitação de profissionais de saúde. “O CCS-SIDA e a Direcção Nacional da Saúde, no âmbito do financiado pelo Fundo Global, organiza este ateliê que visa reforçar a capacidade de 65 técnicos de saúde, nomeadamente os enfermeiros, os técnicos estatísticos das estruturas primárias de saúde e os assistentes sociais de todas as estruturas de saúde do país, visando reforçar as suas competências nos domínios da prestação de cuidados integrados em saúde sexual e reprodutiva”, avança. Outro desafio com que o país está confrontado passa pelo reforço da saúde infantil de atenção primária. A acção de capacitação decorre em duas edições, sendo a primeira direcionada às estruturas de saúde de sotavento e a segunda, a realizar em São Vicente, para as estruturas de barlavento. O atelier de capacitação dos Profissionais de Saúde Reprodutiva no contexto da Eliminação de VIH em Cabo Verde, que arrancou hoje, decorre até amanhã.

