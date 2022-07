Projecto “Cidades coloridas” pode ser retomado até finais do ano com reinício do PRRA

O projecto “Cidades Coloridas”, que já abrangeu duas localidades em Santo Antão, vai ser retomado até finais deste ano ou no início de 2023, no quadro do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA) com a meta atingir 30 bairros em todo o arquipélago.

Segundo o Ministério das Infra-estruturas o projecto, que abrangeu, com reboco e pintura, 40 casas na Praia de Gi e Tarafe, no Paul, esteve parado nos últimos tempos, mas vai ser retomado com o reinício, até finais do ano, do PRRA, com intervenções em Chã de Itália, Porto Novo.

Até agora o projecto abarcou 40 casas em Santo Antão, prevendo-se com a retoma abranger mais 102 casas nesta ilha, mais exactamente em Chã de Itália, que, na perspectiva da Câmara Municipal do Porto Novo, será transformada numa “grande centralidade” e “num bairro modelo” em Cabo Verde, com as intervenções previstas.

O projecto tem como meta atingir 30 bairros em todo o arquipélago, beneficiando à volta de três mil casas, contribuindo para melhorar o aspecto dos bairros com o acabamento exterior, tornando-os mais coloridos, visualmente atractivos e atenuando, assim, o aspecto cinzento das cidades.

Além de Praia de Gi e Tarafe, Paul, foi abrangido ainda o bairro de Galião, em São Miguel, e, com a retoma do projecto, vão ser contemplados Chã de Itália, Porto Novo, (102 casas), Chão Bom, Tarrafal de Santiago (130 casas) e Achada Igreja, Santa Cruz, (60 casas).