Requalificação da orla marítima de Rincão concluída "em breve"

​A requalificação da orla marítima da vila piscatória de Rincão, no município de Santa Catarina, no interior de Santiago, deverá ser retomada em breve. A garantia é do vereador das Obras e Infra-estruturas Municipais, Jacinto Horta.

“A obra da requalificação da orla marítima de Rincão está mais de 60 por cento executada. Tivemos um problema tendo em conta a questão da pandemia da covid-19, mas, brevemente vamos retomar as obras e concluí-las, e vamos também arrancar com a requalificação urbana de Rincão brevemente”, afirmou em declarações à Inforpress o também vereador da Economia Local. Segundo o autarca, as obras que arrancaram em 2020, num investimento de mais de 30 mil contos, contemplam calcetamento em pavê, um miradouro, um ‘fitness park’, aproveitamento de uma piscina natural, trilhas para passeio e caminhada, quiosques e uma praça. O projecto contempla, ainda, a edificação de dois monumentos, sendo um em homenagem a Mamazinha Ferreira (ferro e gaita) e um outro em memória dos que perderam a vida na tragédia do metanol em Agosto de 1986. A requalificação da orla marítima é financiada em partes pelo Fundo do Ambiente e com recursos da própria da Câmara Municipal de Santa Catarina e o calcetamento pelo Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA).

