Prisão preventiva para suspeito de tráfico de drogas no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva a um indivíduo suspeito de tráfico de drogas de alto risco, preso em flagrante delito.

A PJ informa que a prisão ocorreu no decurso do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliária realizada na tarde do dia 06 de Agosto do corrente, sábado, no bairro de São Paulo - cidade de Santa Maria.

Além da prisão, a PJ efectuou a apreensão de uma certa quantidade de derivados de cocaína, suficiente para 45 doses individuais, uma balança de precisão, saquetas de plástico, entre outros elementos com relevância probatória.

O suspeito é um cidadão nigeriano, de 43 anos de idade.

O detido, segundo a mesma fonte, vinha sendo investigado pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal há cerca de nove meses, foi apresentado, hoje, segunda feira às autoridades judiciárias competentes.