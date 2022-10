PJ detém mulher acusada de tráfico de pessoas para exploração sexual no Sal

A Polícia Judiciária informou hoje que deteve, na tarde do dia 30, fora de flagrante delito, na cidade de Santa Maria, uma mulher pela pela prática reiterada de crimes de tráfico de pessoas para exploração sexual, prostituição de menor. Entre as vítimas está uma criança nigeriana de 15 anos.

Através de um comunicado de imprensa, a PJ informa que se trata de uma mulher de 34 anos de idade.

No decurso do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foram encontrados e apreendidos na residência da detida, vários documentos, entre os quais suportes bancários, uma quantia indeterminada em dinheiro, em moeda estrangeira e nacional, e outros elementos com relevância probatória.

“A Polícia Judiciária informa ainda que de entre as vítimas de Tráfico, encontra-se uma criança de 15 anos, de nacionalidade nigeriana, que já se encontra sob a protecção das autoridades competentes”, lê-se.

Segundo a mesma fonte, a detida foi apresentada no sábado, 01 de Outubro, às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguida detida, tendo-lhe sido aplicado, cumulativamente, Apresentação Periódica, Proibição de contacto com as vítimas, interdição de saída da ilha e do país.