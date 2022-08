“Desembaraço de pequenas encomendas mais barato e menos moroso” – Jorge Santos

O novo modelo de factura para eliminar a troca de papéis no desembaraço de pequenas encomendas, é mais barato e menos moroso. A afirmação é do ministro das Comunidades, que falava hoje durante a visita efectuada às instalações das Alfândegas, no porto da Praia, no âmbito da entrada em vigor da nova Lei de desalfandegamento das encomendas.

Jorge Santos diz que haverá mais segurança, com um sistema moderno que permite que todo o pagamento seja feito de forma digital. “Ou seja, é menos oneroso e mais eficaz. Isto tem uma influência directa, no tempo, na celeridade, é um sistema menos oneroso também na transparência e na segurança da própria transacção", avança. A partir de agora, a gestão das pequenas encomendas passa a ser feita através dos Transitários. Jorge Santos, explica como irá funcionar. “A encomenda é recebida na origem por um transitário. o transitário faz toda a movimentação e todo esse expediente que neste momento os utentes estão aqui a fazer, e que estamos a testemunhar. Depois outro transitário recebe aqui em Cabo Verde e a encomenda é levada ao domicílio do utente", explica O Ministro das Comunidades avança que é um sistema ponta-ponta, completamente moderno.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.