Dia Nacional da Cultura e das Comunidades celebrado em São Vicente, Fogo e Santiago

Celebra-se a 18 de Outubro, o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades. Para assinalar a data, o Governo realiza, nas ilhas de São Vicente, Fogo e Santiago, um leque de conferências à volta da migração.

Dessas conferências, o ministro das Comunidades, Jorge Santos, destaca a que será proferida no Mindelo, na próxima terça-feira, pelo Director Geral da Organização Internacional das Migrações, OIM, António Vitorino, sob o tema “Migrações e Desenvolvimento” inserido na Conferência sobre a “Diáspora Cabo-verdiana, Migrações e Desenvolvimento”.

“As comunidades imigradas, todos os movimento migratório no planeta, esta cada vez mais presente, e a mobilidade laboral também cada vez mais presente, e por conseguinte, as questões das comunidades e de todos os movimentos migratórios no planeta hoje são prioridades, não só do nosso estado Cabo Verde que é um país de imigração, mas também para os estados que acolhem essas mesmas comunidades, por isso o ponto alto será essa da "migração das comunidades no mundo", frisa.

No dia 22, será a vez da ilha do Fogo receber as actividades.

O destaque vai para a apresentação do Museu Cabo-verdiano e de algumas amostras do espólio do Museu. Também está prevista a realização de uma conferência sob o tema "Correios de Cabo Verde e a Diáspora" pelo PCA dos Correios, Isidoro Gomes .

Já na ilha de Santiago, será apresentado o projeto do “Memorial dos veteranos Cabo-verdianos nos Estados Unidos de América” por Lucy Beyer.

Jorge Santos justifica a escolha das três ilhas para acolher as actividades do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades.

“Este ano, escolhemos São Vicente, e temos o foco com a conferência do dia 18, igualmente, escolhemos a ilha do Fogo, onde iremos debruçar sobre a história da Diáspora cabo-verdiana. Nós inauguramos recentemente nos Estados Unidos o museu da Diáspora cabo-verdiana, e temos que reconhecer que a ilha do Fogo e a ilha da Brava, são o epicentro da nossa Diáspora para os Estados Unido ”,explica.

Em 2023, será a vez da ilha Brava receber as actividades de comemoração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades.