Cabo Verde apoia candidatura da Arábia Saudita para sediar Expo 2030

Cabo Verde vai apoiar a candidatura de Arábia Saudita à Expo 2030. A garantia foi dada hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, no final de um encontro com o enviado especial do Rei da Arábia Saudita e a sua delegação.

Segundo o governante, a visita ao arquipélago o enviado especial do Rei da Arábia Saudita teve como foco a candidatura de Arábia Saudita para acolher a exposição mundial 2030. O enviado especial e também ministro para os Assuntos Africanos e conselheiro da Corte Real da Arábia Saudita, Ahmed Kattan, chegou a Cabo Verde esta sexta-feira para uma visita de pouco mais de 24 horas. “Da parte do Governo, nós já asseguramos ao ministro que, por um lado, faremos todas as diligências para integrar o bureau internacional das exposições, e que, por outro, apoiaremos a candidatura da Arábia Saudita para a exposição 2030”, assegurou. Cinco países, incluindo Arábia Saudita, Coreia do Sul, Itália, Ucrânia e Rússia, estão na disputa para sediar a Expo Mundial de 2030. A última Expo mundial aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no passado mês de Março. A ocasião serviu ainda para os dois países traçarem possíveis áreas de cooperação, tendo Rui Figueiredo Soares demonstrado que Cabo Verde gostaria de atrair investimentos directos da Arábia Saudita nas áreas de turismo, economia azul e turismo de conferências. “Por outro lado, nós agradecemos também o interesse da Arábia Saudita em ajudar Cabo Verde numa melhor integração na ECOAS e agradecer o esforço que faz para o alívio da dívida externa nos países africanos”, acrescentou Rui Figueiredo Soares que diz ter recebido o convite para visitar e participar em duas Cimeiras que vão ter lugar naquele país. Por seu lado, o enviado especial e também ministro para os Assuntos Africanos e conselheiro da Corte Real da Arábia Saudita, Ahmed Kattan, admitiu que a relação com países africanos é “muito importante”, daí esperar que Cabo Verde consiga dar esse apoio na candidatura à exposição 2030. Ahmed Kattan foi portador de uma mensagem do Rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, ao Presidente da República, José Maria Neves, com quem também manteve hoje um encontro.

