Arlindo do Rosário já tomou posse como embaixador na China

Arlindo do Rosário foi hoje empossado como novo embaixador de Cabo Verde na China.

No discurso de tomada de posse, o médico e ex-ministro da Saúde disse querer assegurar o reforço da imagem positiva de Cabo Verde junto da República Popular da China, assente na estabilidade, previsibilidade e respeito pelo princípio de 'uma só China.

“Reforçar a cooperação para o desenvolvimento e a atracção de investimentos empresariais, benefícios numa óptica de win win, e que correspondam às mais elevadas expectativas dale vossa excelência, do governo e do povo de Cabo Verde”, afirma.

A cerimónia foi presidida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Rui Figueiredo Soares lembrou que a China se tornou um parceiro incontornável na cooperação para o desenvolvimento de Cabo Verde.

O chefe da diplomacia enumera pontos que considera relevantes nas relações entre os dois Estados.

“Aprofundar o diálogo entre os ministérios dos Negócios Estrangeiros de ambos os países, designadamente, através do mecanismo de consultas bilaterais, concluído desde 2015. Neste particular, deverá o senhor Embaixador explorar como Cabo Verde pode beneficiar de três iniciativas chinesas importantes com reflexo na sua política externa, a iniciativa da Rota da Seda Marítima, a iniciativa da Segurança Global, e a iniciativa do Desenvolvimento Global”, explica.

O novo Embaixador de Cabo Verde na China, Arlindo do Rosário, deixou em Outubro a pasta da Saúde no governo do MpD, cargo para o qual tinha sido nomeado em 2016. Arlindo do Rosário, é médico especialista em pediatria.