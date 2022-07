Primeira pedra da maternidade e pediatria do Hospital Baptista de Sousa lançada este ano

Ainda este ano será lançada a primeira pedra da nova maternidade e nova pediatria do Hospital Baptista de Sousa. A informação foi avançada pelo ministro da Saúde, em declarações aos jornalistas à margem da entrega, por parte da China, ao Hospital Dr. Agostinho Neto, de um conjunto de equipamentos hospitalares.

"É um projecto que no total vai ficar por volta dos 18 milhões de dólares, entre a construção e equipamento. A primeira pedra esta prevista para ser lançada até o final deste ano. A China é que vai financiar na totalidade, isso já esta garantido, e até o final deste ano o projecto já estará em condições de se iniciar", explicou.

Arlindo do Rosário diz que São Vicente terá um verdadeiro complexo hospitalar para a região Norte. “Com o término das obras do bloco ambulatorial, com construção da maternidade, pediatria, teremos de facto um verdadeiro complexo hospitalar na região Norte, também na área dos cuidados primários”, avançou.

Já na Praia, o Hospital Dr. Agostinho Neto recebeu da Cooperação Chinesa um conjunto de equipamentos, avaliado em mais de 4 mil contos.

Da lista consta um conjunto de novos instrumentos cirúrgicos para orto-traumatologia, maternidade, bloco operatório e equipamentos para a montagem de uma unidade de acupuntura.

O donativo enquadra-se no âmbito da cooperação existente entre a República Popular da China e Cabo Verde. Recentemente, o HAN também inaugurou a unidade de cuidados intensivos, que contou igualmente com a parceria da Embaixada da China em Cabo Verde.