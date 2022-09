​Ano lectivo 2022/2023 com novo sistema de avaliação das aprendizagens – ME

O ano lectivo 2022/2023 vai contar com a implementação do novo sistema de avaliação das aprendizagens, que preconiza reforçar as exigências e os critérios de avaliação dos alunos e a criação de condições para a integração do novo sistema educativo nos rankings internacionais da qualidade do ensino.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, pelo ministro da educação, Amadeu Cruz, que indicou que o ano lectivo 2022/2023 decorrerá num quadro de estabilização das matrizes do ensino básico obrigatório, do 1º ao 8º ano de escolaridade, e de continuação da implementação da reforma curricular do ensino secundário, via geral e via técnica, iniciada no ano lectivo 2021/2022.

“Assim, após introdução do novo plano curricular no 9.º ano de escolaridade, em 2021/2022, no presente ano lectivo serão implementados os novos planos curriculares do 10.º ano de escolaridade, que alargam as áreas opcionais de especialização, com a integração da área das artes , e aumenta - se a sua duração de 2 para 3 anos lectivos , na perspectiva do alinhamento do perfil de saída do ensino secundário aos padrões dos países mais avançados”, explicou.

Amadeu Cruz avança ainda que no novo ano lectivo será reforçado o sistema de formação contínua dos professores, cujo pacote legislativo se encontra em fase de consensualização, e também será implementado ao longo do ano lectivo o plano anual de formação contínua dos professores, que contará com seminários de preparação metodológica e acções de superação científico-pedagógica, tendo como objectivo a melhoria contínua da qualidade do ensino.

“Conforme o pacote legislativo publicado em Julho passado, a reforma curricular em curso visa, ainda, reforçar as competências das novas gerações nos domínios das línguas, da matemática, das ciências e das tecnologias, ao mesmo tempo que se inicia uma experiência de ensino da língua cabo - verdiana como disciplina opcional e experimental a partir do 10.º ano de escolaridade”.

De acordo com Amadeu Cruz, foram transferidos cerca de 240 professores de um total de cerca de 640 pedidos de transferência. Foram contratados cerca de 300 novos professores para preenchimento de vagas decorrentes das aposentações e do aumento de turmas e de novas disciplinas das matrizes do ensino secundário. Na totalidade, cerca de 6.500 professores foram colocados nas escolas.

No que se refere às cantinas escolares, o ministro da educação garante que estão preparadas para começarem a funcionar logo na semana do início das aulas, estando garantido stock de géneros alimentícios e outras condições de funcionamento das cozinhas.

“No que se refere ao transporte escolar, está organizado em parceria com as câmaras municipais, pelo que não se prevê constrangimentos de maior; em matéria de acção social escolar há ainda a destacar que a FICASE procederá à entrega de kits escolares a cerca de 30 mil alunos provenientes de famílias mais carenciadas, sempre em articulação com as delegações, câmaras municipais e demais agentes activos da sociedade civil”, acrescentou.

Este responsável informa que um total de aproximadamente 131 mil crianças, adolescentes e jovens, estarão de regresso às aulas presenciais no dia 19 de Setembro. Destes, cerca de 17.000 estarão a frequentar os jardins-de-infância, 81.500 a frequentar o ensino básico obrigatório (do 1.º ao 8.º ano de escolaridade) e cerca de 32.500 mil a frequentar o ensino secundário (do 9.º ao 12.º ano de escolaridade).

De salientar que o Banco Mundial está a financiar a reforma do ensino secundário, pelo que está garantido financiamento da produção dos manuais do 9º ano e sequencialmente do 10.º, 11.º e do 12.º ano de escolaridade.