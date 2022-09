Mário Fernandes substitui Orlanda Ferreira como presidente do INPS

Orlanda Ferreira deixou o cargo de presidente do conselho directivo do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS). Governo nomeou Mário Rui Lopes Fernandes para presidir à instituição.

A informação consta de uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros e publicada ontem, no Boletim Oficial, que também nomeia Frederic dos Santos para administrador executivo do INPS e renova ainda o mandato de Armandina do Rosário no cargo de administradora executiva.

Orlanda Ferreira exercia o cargo de presidente do conselho directivo do INPS desde há cerca de cinco anos, após ser nomeada através da resolução no 46/2017. Na altura da sua posse, a mesma elegeu como um dos “maiores desafios” do instituto a recuperação das dívidas dos contribuintes.