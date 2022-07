​Apenas 35% da população em Santiago Norte tem cobertura da segurança social –INPS

A presidente da Comissão Executiva do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Orlanda Ferreira, revelou sexta-feira, em Assomada, que apenas 35 por cento (%) da população da região Santiago Norte tem cobertura da segurança social.

Orlanda Ferreira falava no acto da abertura do “atelier: protecção social para todos”, organizado pelo INPS, no âmbito do Dia Nacional da Segurança Social, assinalado hoje, cujo acto central teve como palco o auditório do Liceu Amílcar Cabral, cidade de Assomada, Santa Catarina, no interior de Santiago.

A iniciativa destinada aos trabalhadores do sector informal dos seis municípios que compõem a região Santiago Norte, e que se debruçou sobre os temas “importância da cobertura de protecção social” e “convenções sobre segurança social: o papel do INPS”, foi presidida pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

Segundo esta responsável, a meta desta instituição e do próprio Governo é aumentar a taxa de cobertura do regime de protecção obrigatório em Santiago Norte de 35% para 60% nos próximos dois anos, informando que os agricultores são a classe com menos inscrição no INPS.

E tendo isso como um dos principais desafios, o INPS escolheu a região Santiago Norte para acolher este evento, cujo objectivo é reforçar a extensão da cobertura da Segurança Social a todos os trabalhadores da região.

Por isso, acrescentou que o INPS quer alargar a cobertura de protecção social a todas as classes, tendo reiterado que a meta da instituição é atingir os 80% a nível nacional nos próximos dois anos.

Por outro lado, Orlanda Ferreira congratulou-se com o facto de cerca de 55% das pessoas da região abrangidas no âmbito das convenções geridas sobre a responsabilidade do INPS estarem localizadas em Santiago Norte.

Por sua vez, o ministro Fernando Elísio Freire, que tutela a Segurança Social, considerou importante celebrar o Dia Nacional de Segurança Social e destacou a importância e as vantagens de se estar inscrito no regime contributivo de segurança social.

“É extremamente importante que todas as pessoas se inscrevam na segurança social, para que possamos alargar o rendimento e desenvolver o nosso País”, observou o ministro, apelando à inscrição no INPS de todas as classes profissionais.

No caso particular de Santiago Norte, não obstante ter congratulado com a taxa dos beneficiários no âmbito das convenções, lamentou o facto de 65% da população da não estar inscrita na segurança social.

Na ocasião, Fernando Elísio freire anunciou que o Governo vai criar mecanismos para facilitar as pessoas a terem acesso ao regime de segurança social.