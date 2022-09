NOSI inaugura "centro de inovação" no Mindelo

​São Vicente dispõe desde hoje de um centro de inovação do NOSI. O espaço, situado na rua Rua Franz Fanon, foi inaugurado esta tarde, numa cerimónia presidida pelo ministro da Economia Digital, Olavo Correia.

Segundo o governante, a abertura do espaço acontece no âmbito do reforço das medidas com vista à "transformação tecnológica” do sector público.

“Vamos criar um ecossistema, incentivos e ferramentas, para que aqueles que têm talento na área, na economia digital, na governação digital, possam colocar esse talento ao serviço de Cabo Verde e da aceleração da dinâmica económica do país”, refere o Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia.

“Este espaço é mais uma oportunidade que estamos a criar para os jovens de Cabo Verde e de São Vicente, em particular. Vamos trabalhar para que rapidamente possamos ter o projecto do parque tecnológico concluído, para podermos ter aqui condições de excelência”, acrescenta.

O centro de inovação do NOSI, em São Vicente, vai trabalhar em articulação com a ProEmpresa, o Programa CVD, o Business Incubation Center (BIC), entre outros parceiros públicos e privados.

Carlos Tavares Pina, presidente do conselho de Administração do NOSI, sublinha que tendo em conta a relevância de São Vicente no contexto nacional, a presença do Nosi na ilha faz “todo o sentido”.

“Faz sentido o NOSI estar presente para criar essa ponte entre as empresas, o sector público e tudo aquilo que é o ecossistema digital. Hoje não há nenhum país do mundo que consiga desenvolver-se se a sua estratégia de desenvolvimento não estiver suportada no digital. É neste quadro que o NOSI tem um papel relevante”, assegura.

O centro de inovação do NOSI também estará voltado para o apoio aos estudantes, investigadores e empreendedores das ciências digitais, na criação de empresas privadas, cooperativas e projectos sociais de base tecnológica.

A ideia é apoiar as empresas na adopção das melhores práticas e tecnologias, de modo a que possam produzir e exportar serviços.