Ministério Público ordena detenção de 8 arguidos suspeitos de vários crimes

No âmbito da investigação de onze autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia, o Ministério Público ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de oito indivíduos do sexo masculino, sendo um cidadão estrangeiro e sete de nacionalidade cabo-verdiana, com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos de idade.

No comunicado, o Ministério Público indica que em causa estão factos susceptíveis de integrarem crimes de violência baseada no género e maus tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Efectivadas as detenções, submetidos ao primeiro interrogatório judicial ao arguido de 40 anos, indiciado da prática de dois crimes de maus tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica, praticado contra a própria mãe, uma sexagenária, foi aplicada a medida de prisão preventiva. Aos sete arguidos indiciados da prática de vários crimes de violência baseada no género agravado, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada de família, proibição de contacto e de aproximação das vítimas e apresentação periódica às autoridades.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.