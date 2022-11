Governo apresenta 2ª edição do Concurso de Prémios Científicos

O Governo fez hoje o lançamento da segunda edição do Concurso de Prémios Científicos, que traz como novidade o prémio especial destinado a jovens pré-universitários, denominado Prémio de Ficção Científica João Vário.

A Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, explicou que este prémio especial visa promover a curiosidade científica e tecnológica junto dos mais jovens.

“Esse prémio é para escrita de ficção científica entre dez a vinte páginas, destinado a jovens pré-universitários (11 ° e 12 ° anos), inscritos nas escolas secundárias públicas e privadas em Cabo Verde, independentemente da nacionalidade. Jovens de qualquer nacionalidade podem candidatar-se a este prémio, deste que estejam inscritos numa escola secundária em Cabo Verde", explica.

Eurídice Monteiro avança que os trabalhos concorrentes ao Concurso de Prémios Científicos podem ser apresentados em língua portuguesa, inglesa, italiana, francesa, espanhola ou cabo-verdiana. Os vencedores serão anunciados no dia 23 de Abril de 2023, Dia Mundial do Livro.

O prémio João Vário, junta-se aos prémios já conhecidos: Cabo Verde Global Scientific Prize (GSP) - para projectos de investigação concluídos nos últimos 3 anos; Cabo Verde Prize for Young Scientists (PYS) - para teses de doutoramento de jovens até 35 anos que tenham sido defendidas nos últimos três anos; e Cabo Verde Prize for Girls and Women in ICT (PGW) - para trabalhos de mestrado ou doutoramento de mulheres nas TIC.

Os vencedores das três categorias principais receberão 1.500 contos dada, valor dividido em três dimensões. 500 contos para agraciar a pessoa que vencer, 500 contos para promover a edição e publicação do trabalho e 500 contos para promover a internacionalização.