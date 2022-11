Governo desenvolve rede de creches para manter mães adolescentes no sistema educativo

O governo está a desenvolver um plano de manutenção, que deverá estar pronto em Dezembro, no sentido de criar uma rede de creches de suporte às mães adolescentes dentro do sistema educativo ou no sistema de formação profissional.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, após visitar à Associação Avenir Ecole Cap-Vert, em Terra Branca, cidade da Praia.

A visita, conforme referiu, foi para pontuar, sinalizar e incentivar as ONG que trabalham na área social e, principalmente, lidam com mães adolescentes que têm que continuar a estudar.

“Este propósito do governo é extremamente claro no sentido de igualar as oportunidades a todos, por isso é que nós, nesse momento, estamos a desenvolver um plano de manutenção dentro do sistema educativo de pessoas que na adolescência tiveram crianças”, disse.

É um plano que o governo está a desenvolver e que estará pronto em Dezembro, no sentido de criar uma rede de creches de suporte às mães adolescentes e criar mecanismos de manutenção dessas mães dentro do sistema educativo ou no sistema de formação profissional.

“Queremos ainda juntamente com esta ONG aqui e outras que estão um pouco espalhadas pelo país inteiro fazer um trabalho articulado de promoção de uma rede nacional de creches de apoio às mães, de promoção de espaço de residência para essas mães quando deslocam para poderem continuar os seus estudos nas universidade ou nos centros de formação profissional”, anunciou.

Freire assegurou que o governo quer que as pessoas tenham oportunidade de terem uma profissão, de incluírem e de conseguirem desenvolver a sua vida.

É neste sentido que juntamente com o ICIEG mais a União Europeia, o executivo está a terminar este plano para permitir que o país tenha todos com uma profissão e com capacidade inserida no mercado de trabalho, segundo declarou.

“O facto de alguns terem tido crianças na adolescência e poderem continuar com as suas oportunidades, não nos desresponsabiliza, cada um, no sentido de ver que há tempo para tudo, há tempo para ser criança, adolescente, há tempo para ser adulto para se formar e para ter uma formação depois de ser mãe”, frisou.