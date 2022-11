A saúde mental não é tida nem achada - Jacob Vicente

Cabo verde tem apenas dois psiquiatras nacionais no activo e regista uma média de um suicídio por semana. Números avançados pelo psicólogo Jacob Vicente, em declarações à margem do I Congresso Internacional de Saúde Mental em Cabo Verde, que arrancou hoje, na cidade da Praia.

Jacob Vicente diz que os centros de saúde em Cabo Verde têm alguns piscólogos ao serviço, insuficientes para dar resposta à procura.

“Nunca tivemos tanta depressão nos adolescentes como agora, estamos com uma decadência nas escolas a nível de atenção, distracção das crianças, dificuldades na aprendizagem que é uma coisa também terrível. Temos cada vez mais pessoas com cancro, com doenças terminais no país, não é só o aspecto físico, uma pessoa com cancro, ou com qualquer outra doença crónica, precisa de ter um psicólogo para falar, uma pessoa que tem muitas frustrações, que tem muitos recalcamentos. Então é necessário ter uma assistência do psicólogo ”, explica.

Jacob Vicente considera que a saúde mental em Cabo Verde é precária, principalmente porque não há comparticipação da previdência social nas sessões de psicoterapia.

“Se o INPS cobrisse, em vez de 5 [sessões de psicoterapia], podia fazer 15 sessões. Estás a ver o ganho, mais 10 sessões. A saúde mental não é tida nem achada. Uma coisa é o discurso oficial, outra é aquilo que nós temos mesmo na prática. Todas as clínicas no país podem confirmar que as pessoas abandonam simplesmente, não porque querem, porque quando começas a ver melhorias nas psicoterapias ficam muito mais interessadas, mas não podem pagar", afirma

O I Congresso Internacional de Saúde Mental em Cabo Verde tem como principal objectivo trazer à ordem do dia a problemática da Saúde Mental, que constitui um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas. O congresso é organizado pelo Centro de Atendimento Psicológico de Jacob Vicente, sob o lema "saúde mental uma necessidade inadiável, um compromisso com todos”. O evento prolonga-se até amanhã.