Urgimed Health Hospitality torna-se primeiro hospital privado do país

Bloco operatório preparado para cirurgia laparoscópica, maternidade que segue as melhores práticas de parto humanizado, suites para internamento. Investimento coloca São Vicente em posição única na prestação de cuidados de saúde a nível nacional.

Concretizando um investimento de 2,5 milhões de euros, o Urgimed Health Hospitality foi inaugurado dia 17, tornando-se assim o primeiro hospital privado do país. A unidade junta-se à clínica fundada em 2003 por Alicia e Júlio Wahnon, com um conjunto alargado de serviços, incluindo atendimento 24 horas, banco de urgência com sala de observação, bloco operatório e maternidade.

Na primeira fase, o hospital disponibiliza 14 suítes para paciente e acompanhante, com casa de banho privativa, ar condicionado e televisão.

O bloco operatório é assistido por uma sala de recobro e está preparado para acolher diferentes especialidades cirúrgicas, nomeadamente, cirurgia geral, urologia, ortopedia, ginecologia-obstetrícia, otorrino, cirurgia plástica, entre outras. Estão disponíveis equipamentos para cirurgia laparoscópica - minimamente invasiva.

A maternidade Enfermeira Severa Fontes (uma homenagem à mãe de Alícia Wahnon), complementada por um serviço de neonatologia, oferece duas salas para parto humanizado - com a presença do pai ou outro familiar - aromaterapia, cromoterapia, banheira de água quente e playlist musical personalizada.

Associado à maternidade, estará disponível um serviço alargado de saúde da mulher, com foco no rastreio e tratamento de patologias do colo do útero.

O hospital é servido por uma central de gases, evitando o recurso a botijas, e terá em funcionamento uma central de esterilização.

A direção do Urgimed Health Hospitality conta aproveitar as instalações agora inauguradas para promover intercâmbios com médicos cabo-verdianos na diáspora, que virão ao Mindelo dar consultas e realizar procedimentos em áreas habitualmente não disponíveis no país.

A Urgimed, em Fonte Meio, continuará a funcionar como até aqui, atendendo os pacientes com consultas de clínica geral e especialidade, serviço de enfermagem e exames complementares de diagnóstico. Os seus associados gozarão de benefícios nos serviços do hospital.

Numa segunda fase, ainda sem data para concretizar, a unidade hospitalar ganhará novos pisos e alargará a oferta com que se apresenta agora ao mercado.

Texto publicado originalmente na edição nº1095 do Expresso das Ilhas de 23 de Novembro