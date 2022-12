FPI com capital 10 Milhões de Euros para investir nas empresas

Foi apresentado hoje, na Praia, o Fundo de Impacto de Private Equity. A iniciativa resulta de uma parceria público-privada entre a Pro-Capital, o veículo de capital de risco do Governo de Cabo Verde, a WATIH, plataforma de trading e investimento para África Ocidental, financiada pela USAID, o Banco Mundial e a Injaro Investments Limited.

O fundo, cujo capital deverá ser de 10 milhões de escudos, está em fase progressiva de capitalização, como explica Country Manager do ICP, SA, João Carlos Silva

“O objectivo global do fundo são 10 milhões de Euros, para depois investir nas empresas, nós neste momento temos já cerca de 4 milhões. O resto fazemos como fizemos para adquirir o que temos agora, portanto, apresentamos e promovemos o fundo junto das instituições de apoio ao desenvolvimento como por exemplo o próprio Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, Badea, outras instituições do género que são normalmente quem investe em fundos fechados como este aqui”, explica.

O Fundo de Impacto de Private Equity foi criado para apoiar pequenas e médias empresas (PMEs) locais e será gerido pelo Investment Capital Partners.

"Portanto adquirimos parte do capital das empresas durante um período de tempo, 5 a 7 anos, e nesse período de tempo usamos esse capital para financiar os planos de expansão das empresas, e para além do aporte em termos de capital, o aporte financeiro, trazemos também assistência técnica, consultoria de gestão, monitoramento, planeamento, de uma forma geral ajudamos as empresas a expandirem-se", avança.

Segundo João Carlos Silva, já existe um pipeline de financiamento e já foram sondadas 33 empresas, das quais sete foram analisadas e três estão em fase de proposta de investimento do Fundo de Impacto de Private Equity.

A Injaro avançou igualmente que o Fundo deverá ter conseguir um total de 100 participantes entre parceiros institucionais, parceiros financeiros, potenciais investidores. A participação de alto nível de pelo menos cinco grandes DFIs (development finance institutions) dispostas a investir em Cabo Verde, atrair 10 oportunidades de investimento private equity, em planos de expansão de PMEs, promover a filosofia de Private Equity e benefícios para o sector privado nacional.