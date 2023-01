​Homem acusado de VBG fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um homem acusado de um crime de Violência Baseada no Género (VBG).

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informou hoje, que deteve no passado dia 03 deste mês, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, pela prática continuada de um crime de Violência Baseada no Género (VBG).

Segundo a mesma fonte, o indivíduo de 28 anos de idade, é natural de São Vicente e residente na zona de Lombo Tanque.

A PJ avisou que essa operação foi realizada, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Investigação de Crimes Contra Pessoa (BICCP), no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção do Ministério Público.

Conforme a mesma fonte, o detido, foi apresentado no dia 03 deste mês, ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação da medida de coação pessoal pertinente ao caso, tendo sido aplicada a Prisão Preventiva.