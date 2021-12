Detido um indivíduo por prática de dois crimes de VBG

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no domingo, 12, fora de flagrante delito, um indivíduo, do sexo masculino, residente em Pensamento, na cidade da Praia, suspeito da prática de dois crimes de VBG agravado e de um crime de posse de arma de fogo, ocorridos no passado mês de Novembro.

A detenção foi realizada pela PJ, através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), em cumprimento de um mandado do Ministério Público. Conforme a PJ, o detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado afastamento da morada da vítima, proibição de contacto e aproximação da mesma.

