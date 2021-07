Prisão preventiva para suspeitos de crimes de agressão sexual de menor e VBG

Os Tribunais da Comarcas de Santa Catarina de Santiago, da Boa Vista e de São Vicente aplicaram prisão preventiva aos suspeitos de crimes de agressão sexual de menor e VBG.

Num comunicado, a Polícia Judiciária informa que deteve vários indivíduos suspeitos de crimes de agressão sexual de menor e VBG em Assomada, na Boa Vista e em São Vicente.

Na Assomada, segundo a PJ, foram detidos na passada quinta-feira, 22, fora de flagrante delito, dois indivíduos suspeitos da prática de crimes de agressão sexual de menor, cometidos contra uma criança de 12 anos, de 2020 a esta parte.

Os dois indivíduos do sexo masculino, de 29 e 30 anos foram detidos nas localidades de Rincão e Palha Carga, em Assomada, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Os detidos foram presentes, na sexta-feira passada, 23, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, que lhes aplicou Prisão Preventiva, como medidas de coação pessoal.

A mesma fonte informa que na Boa Vista foi detido, na segunda-feira, 19, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, suspeito da prática de crimes de agressão sexual de uma menor, de 14 anos.

Presente, no dia seguinte, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, foi-lhe aplicada Prisão Preventiva, como medida de coação pessoal.

A PJ anuncia que no mesmo dia, 19, foi detido, em São Vicente, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da Brigada de Crimes Contra Pessoas (BICCP), um indivíduo de 29 anos, residente em Chã Tiliza, suspeito da prática continuada de crimes de VBG, cometidos contra a ex-companheira.

Conforme a mesma fonte, o indivíduo, que já havia sido detido no passado mês de Maio pela prática do mesmo crime e que não estava a cumprir a medida de proibição de contacto com a vítima, foi presente, no tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou Prisão Preventiva como medida de coação pessoal.