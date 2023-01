Transportes marítimos: PM prevê para breve a conclusão das negociações do novo contrato de concessão

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que está para breve a conclusão do processo de negociação do novo contrato de concessão dos transportes marítimos entre o Governo e a concessionária e que garantirá melhores serviços.

Ulisses Correia e Silva falava à imprensa, na Cidade Velha, no quadro da realização da “caminhada da liberdade” que foi antecedida da plantação de árvores, promovida pelo Movimento para a Democracia (MpD), quando foi instado a falar sobre os problemas de ligação inter-ilhas.

“Esses problemas pontuais com as ligações estão a ser resolvidos. Mais barcos já foram colocados na linha, depois nós estamos no processo negocial do contrato de concessão que pensamos em breve estará fechado e queremos sair com uma solução muito mais forte e muitos mais estruturante para conseguirmos o objectivo de garantir regularidade e frequências para as ligações entre as ilhas”, disse

O chefe do Governo, que é também presidente do MpD, preferiu não avançar com data para assinatura do novo contrato de concessão, sublinhando que o Governo está a trabalhar nesse sentido.

Entretanto, afirmou que, apesar dos problemas, há melhorias evidentes.

“Quando se melhora há mais exigências. O nosso objectivo também é convergente porque temos ligações regulares, com boas frequências, estamos a trabalhar nisso e mais um tempinho para que possamos entrar na normalidade e melhorarmos o nível de eficiência”, disse.

Ulisses Correia e Silva deixou uma mensagem de confiança, realçando que o executivo está a trabalhar afincadamente para podermos ter um sistema de transportes muito mais eficiente e que responda às necessidades das pessoas e também dos comerciantes, dos empresários que precisam a unificação dos mercados para fazer comércio e transportes de mercadoria.

O Governo de Cabo Verde aprovou a 15 de Fevereiro de 2019 o contrato de Concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Carga (SPTMII) com a Cabo Verde Inter ilhas.

No entanto, em Julho de 2022, anunciou a revisão do contrato de concessão visando, “melhorar a prestação do serviço público e limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário”.