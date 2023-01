Boa Vista: 90 pessoas resgatadas com vida de Piroga que partiu da Gambia há 25 dias

​As autoridades cabo-verdianas resgataram com vida, noventa imigrantes clandestinos da Gambia, Serra Leoa, Senegal e Guiné-Bissau, e dois cadáveres que deram à costa no sábado numa piroga, no farol de Morro Negro, na zona Norte da Boa Vista.

Segundo relatou o comandante da Polícia Nacional (PN) na ilha, o alerta foi dado por um faroleiro do Farol do Morro Negro que se encontrava de serviço e que informou as autoridades sobre uma piroga com emigrantes.

Evandro Sousa relatou que as autoridades se deslocaram ao local onde procederam ao desembarque das 90 pessoas que se encontravam na piroga, entre eles três mulheres, e dois adolescentes, um de 16 e outro de 14 anos, e dois cadáveres do sexo masculino.

Conforme o mesmo, ainda não conseguiram apurar todas as nacionalidades das pessoas que deram a costa na piroga, mas, avançou, hoje pretende-se dar continuidade ao trabalho para apurar estas informações e outros dados sobre os emigrantes, assim que estes estiverem melhor recuperados.

“A maioria ficou nas instalações do pavilhão Seixal e ainda não sabemos até quando. Vamos procurar um lugar melhor para os instalar sendo certo que é um processo que levará tempo para as entidades tomarem as decisões que tiverem que ser tomadas”, disse, acrescentando que por quanto a PN vai manter a segurança e criar condições juntamente com a Câmara Municipal da Boa Vista (CMBV) e outras entidades para que os emigrantes fiquem instalados com dignidade.

O delegado de saúde da Boa Vista, Elton Brito, assegurou que, das 90 pessoas há dois óbitos de migrantes do sexo masculino, e seis pessoas que requerem maiores cuidados devido ao estado de desidratação foram levados para ao centro de saúde onde se encontram internados.

Sobre os procedimentos médicos a ter com os mesmos, o responsável informou que, tanto os que ficaram instalados no Pavilhão Seixal como no centro de saúde, terão um seguimento diário, uma triagem médica, e tratarão de outra patologia de base que apresentarem.