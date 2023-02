Prisão preventiva para suspeito de coautoria do homicídio de "Soudja"

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a um suspeito da prática em coautoria do homicídio de Samory Pereira de Azevedo, “Soudja”, de 28 anos, ocorrido no dia 18 de Agosto de 2021.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária divulgado hoje, o suspeito doi detido no passado dia 2, fora do flagrante delito, no âmbito de cumprimento de um mandado de detenção, emitido pelo Ministério Público.

Trata-se de um homem de 21 anos de idade, residente na cidade da Praia.

Recorde-se que no dia 18 de Agosto e 2021, Soudja, na altura com 28 anos, foi baleado com boka bedju. Consegiu fugir e entrar numa casa, mas membros do grupo rival seguiram-no, arrastaram-no e continuaram a agredi-lo a pontapé e com paus e terá ainda sido esfaqueado.

A guerra entre os dois gangues continuou e até no próprio funeral do malogrado houve tiros.

Dois dias depois, a Polícia Nacional anunciou que três indivíduos suspeitos do homicídio foram apresentados ao poder judicial, e que ficaram em Prisão Preventiva. Os suspeitos tinham, na época, entre 17 e 21 anos e foram detidos em flagrante delito na sequência da rixa.