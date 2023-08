Três indivíduos em prisão preventiva por crimes de roubo durante o fim-de-semana

O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva três homens suspeitos de crimes de roubo, droga e formação de quadrilha ou bando.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional, divulgado hoje, dois dos suspeitos foram detidos em flagrante delito e um em cumprimento de mandado judicial. Dos detidos, dois têm passagens pela Polícia, por crimes de roubo e furtos.

O primeiro caso, segundo a PN, refere-se ao roubo perpetrado na sexta-feira, a uma cidadã que viu dois indivíduos entrarem na sua residência em Achada São Filipe, Praia, e levado uma quantia avultada em dinheiro, bem como algumas joias. Uma vez consumado o roubo, os ladrões fugiram numa viatura.

“As informações recolhidas pela Polícia Nacional levaram à rápida identificação dos suspeitos e da viatura utilizada na fuga e, numa acção coordenada entre o Centro de Comando, através do sistema de vídeo vigilância e a Unidade de Piquete do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, foi possível interceptar a viatura e apreender parte do dinheiro roubado e drogas, ao condutor do veículo, que foi preso em flagrante”, lê-se.

O segundo ladrão suspeito foi detido no domingo, mediante um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Ainda segundo a PN, o segundo caso tem a ver com um roubo num estabelecimento comercial onde, na madrugada de sábado, um indivíduo de sexo masculino, muito conhecido pelas autoridades, foi surpreendido pela Polícia, enquanto roubava no referido estabelecimento, situado na Cidade da Praia.