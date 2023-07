PN detém suspeito de roubo na Fundação Amílcar Cabral em flagrante delito

A Polícia Nacional informou hoje, que deteve, em flagrante delito, o indíviduo suspeito de rubo na Fundação Amílcar Cabral. Este estava na posse de outros objectos acabados de roubar.

Através de um comunicado de imprensa, a Polícia Nacional avançou que a porta lateral do edifício onde funciona a Fundação Amílcar Cabral teria sido forçada e levado do local uma mala do tipo diplomata, duas camisas do tipo balalaica, duas fotografias de Amílcar Cabral, um monitor e uma quantia em moedas que estavam numa caixa transparente de donativos.

“O suspeito veio a ser encontrado e detido ontem, dia 6 de Julho, depois de rastreado os seus passos com o apoio das imagens do Centro de Comando, tendo indicado o paradeiro dos objetos que foram prontamente recuperados”, lê-se.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de um indivíduo que reside no bairro do Brasil e que por ter sido ainda encontrado na posse de outros objetos acabados de roubar, foi detido em flagrante delito para ser presente ao Ministério Público.

De referir que esta quinta-feira, a Fundação Amílcar Cabral anunciou que foi assaltada no dia da independência por volta das 18h00.