Julgamento do atentado ao antigo presidente da câmara da Praia prossegue hoje com análise de imagens

O tribunal da Praia continua hoje a julgar o caso de atentado a tiro contra o antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, com análise de imagens, procedida das alegações finais, conforme disse fonte judicial.

Este julgamento começou na segunda-feira, 13, segundo confirmou à Inforpress o próprio Óscar Santos, dando conta que foi ouvido por cerca de uma hora, sem, no entanto, ter avançado mais detalhes, por entender que se deve agora deixar o tribunal fazer o seu trabalho.

A 29 de Julho de 2019, Óscar Santos foi atingido com um tiro quando, por volta das 05:30, se dirigia para um ginásio que frequentava no Palmarejo Baixo, na Cidade da Praia.

À sua espera estavam dois homens encapuzados que, depois do disparo, se puseram em fuga. O ex-autarca foi transportado para o Hospital Agostinho Neto, onde foi operado para remover a bala que o atingiu no braço direito.

Na sequência, Óscar Santos, hoje Governador do Banco de Cabo Verde, disse tratar-se de “uma cobarde vingança por acto que tenha praticado enquanto Presidente da Câmara Municipal da Praia”.

O último indivíduo suspeito de participar deste atentado foi detido e apresentado ao tribunal em Outubro do ano passado tendo lhe sido decretado prisão preventiva, tal como outros quatros suspeitos que estão em preventiva desde Maio de 2022 mais três, que seriam os supostos mandantes, ficaram em liberdade mais com a proibição de sair do país.