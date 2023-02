Apresentação periódica à 13 suspeitos de abuso, agressão sexual e exibicionismo

O Tribunal da Comarca da Praia decretou apresentação periódica e outras medidas de coação que implicam proibição do contacto com a vítima, a 13 homens suspeitos de agressão sexual, abuso sexual de crianças, crimes de abuso sexual contra menor com idade entre 16 e 18 anos, exibicionismo, ofensa simples à integridade, injúria e ameaça.

Segundo um comunicado do Ministério Público, divulgado hoje, os suspeitos foram detidos no âmbito da investigação de 12 autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia, fora de flagrante.

Os suspeitos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, têm idades compreendidas entre os 17 e os 61 anos de idade.

De acordo com a mesma fonte, ao arguido de 17 anos de idade, sem ocupação, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Já ao arguido de 19 anos de idade, ajudante de mecânico, indiciado da prática de um crime de abuso sexual de crianças, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Por seu turno, ao arguido de 23 anos de idade, barbeiro, indiciado da prática de trêscrimes de abuso sexual de crianças, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades; e ao arguido de 26 anos de idade, motorista, indiciado da prática de um crime exibicionismo, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Ao arguido de 27 anos de idade, pescador, indiciado da prática de seis crimes de abuso sexual de crianças, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima; e ao arguido de 37 anos de idade, pintor de construção civil, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual contra menor com idade entre 16 e 18 anos, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Segundo o Ministério Público, ao arguido de 32 anos de idade, servente de construção civil, indiciado da prática de um crime de agressão sexual, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades; enquanto ao arguido de 37 anos de idade, eletricista, indiciado da prática de seis crimes de abuso sexual de crianças, ficou com as obrigações decorrentes do estatuto de arguido.

A mesma fonte informa ainda que ao arguido de 38 anos de idade, pescador, indiciado da prática de quatro crimes de abuso sexual de crianças, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Também ao arguido de 38 anos de idade, servente de construção civil, indiciado da prática de três crimes exibicionismo, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Ao arguido de 41 anos de idade, pedreiro, indiciado da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades; Já ao arguido de 48 anos de idade, agente de segurança privada, indiciado da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças, foram aplicadas as medidas de proibição de aproximação e contacto com a vítima e apresentação periódica às autoridades.

Finalmente, ao arguido de 61 anos de idade, carpinteiro e marceneiro, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, um crime de ofensa simples à integridade, dois crimes de ameaça e dois crimes de injúria, foram aplicadas as medidas proibição de aproximação e contacto com a vítima, apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do território nacional.