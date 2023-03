Criminalidade no país está estável - ministro

O ministro da Administração Interna garantiu hoje que a situação da criminalidade no país, particularmente na Praia, é de alguma estabilidade e ressaltou que o acompanhamento é permanente, tendo em conta que os desafios são enormes, sobretudo na questão da delinquência juvenil.

Informação avançada aos jornalistas no encerramento do XI curso de formação de agentes da Polícia Nacional, no Centro Nacional de Formação da PN.

“Estamos com uma situação de alguma estabilidade, particularmente na Praia. No resto do país temos uma estabilidade também, mas ressaltamos sempre que o acompanhamento é permanente porque os desafios são enormes e particularmente com a questão da delinquência juvenil”, afirmou.

Conforme apontou, na perspectiva da Administração Interna e da Polícia, a prevenção policial, a reacção policial rápida, o reforço do patrulhamento, são as medidas na investigação dos processos.

A nível de outros factores, estão em marcha diversas acções, designadamente a nível da Família e da Inclusão Social e da Educação devido à problemática do abandono escolar, visando sempre reforçar a prevenção nesta faixa etária, segundo assegurou.

Relativamente aos 132 novos agentes da PN, Paulo Rocha lembrou que desde 2019 não tinha sido realizada nenhuma outra incorporação e que os mesmos vão contribuir para combater o défice de agentes em Santo Antão, Mosteiros e Praia.

“Não tenho um número certo aqui, mas é facto que nós temos défice. Temos algumas ilhas com maior carência e este contingente vem reforçar onde precisamos, com carácter de mais prioridade. Temos carência, neste momento, em Santo Antão, Fogo, Mosteiros particularmente, temos carência também na Praia neste momento. Ainda em Santiago posso citar o caso de Tarrafal”, disse.

O número de efectivos, prosseguiu, ronda os dois mil homens, mas há muitas saídas ao longo do ano, principalmente por causa das aposentações, depois abandonos e em terceiro lugar devido às medidas disciplinares.

Questionado sobre as Polícias Municipais, o governante explanou que não estão na alçada do governo e sim dos municípios, mas que o MAI sempre apoia neste processo.

“Neste momento decorrem concursos, particularmente relativamente a ilha do Sal, estimamos que no mês de Abril vai-se iniciar a primeira acção de formação conjunta com a Câmara Municipal de São Vicente, em parceria com a Universidade Lusófona, na ilha de São Vicente”, avançou.

Na Praia, frisou que o governo tinha assumido um compromisso com a Câmara Municipal no sentido de se fazer uma prorrogação do prazo para a transição dos actuais guardas municipais para efectivos da Polícia Municipal.

Neste sentido, apontou que a proposta de alteração da lei já está para agendamento do Conselho de Ministros e que será feita a devida alteração. Uma alteração pontual e, depois, a CMP dará início à formação dos efectivos da Polícia Municipal.

“Quando me refiro à CMP estou a referir-me a todas as câmaras municipais”, explicou.