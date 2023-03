Praia de Curraletes será transformada numa estancia balnear com segunda fase de requalificação

A Câmara Municipal do Porto Novo lançou o concurso público para a empreitada da segunda fase de requalificação da praia de Curraletes, que propõe transformar esta zona numa estância balnear, até 2024.

O projecto da segunda fase da requalificação da praia de Curraletes, que será executado em um ano, consta de um pacote de investimentos que a partir deste ano vão ser implementados no município do Porto Novo, com “financiamento garantido” pelo Governo, no âmbito do Plano Operacional do Turismo (POT).

Este projecto está também previsto no quadro do plano de investimentos municipais, que prevê mais de 20 mil contos para este investimento na zona costeira de Curraletes, que está a receber, igualmente, investimentos turísticos privados.

A valorização das aldeias turísticas do Tarrafal e Monte Trigo e a requalificação urbana turística são outros projectos previstos para o concelho do Porto Novo no quadro do POT, previsto para o período 2022-2026, período durante o qual é alocado um milhão de contos para a Ilha de Santo Antão.