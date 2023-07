​Criança de cinco anos atropelada em Porto Novo

Uma criança de cinco anos foi atropelada na tarde deste sábado, na cidade do Porto Novo, Santo Antão, por uma viatura ligeira. Devido à gravidade dos ferimentos a mesma foi transferida para o Hospital Baptista de Sousa, São Vicente.

Em declarações à Inforpress, o comandante da esquadra policial do Porto Novo, Cipriano Bandeira, afirmou que o acidente aconteceu por volta das 14:00 quando uma viatura ligeira, conduzida por um jovem de 25 anos, de São Vicente, perdeu o controlo do carro e este acabou por atropelar a criança que se encontrava na passadeira, na zona de Abufador.

“Segundo o relato do motorista, quanto estava a passar junto ao recinto 5 de Julho, ele perdeu o controlo da viatura e na tentativa de controlá-la acabou por largar o volante e o veículo acabou por atropelar e projectar a criança”, contou.

Conforme a mesma fonte, tudo indica que o excesso de velocidade e “alguma inexperiência” do motorista podem estar na origem do acidente.

A criança, segundo Cipriano Bandeira, foi socorrida e devido à gravidade dos ferimentos de imediato foi transferida para o Hospital Baptista de Sousa, São Vicente.

Já o motorista está detido na esquadra aguardando ser apresentado no Ministério Público.

A Inforpress tentou falar via telefone com o delegado de saúde do Porto Novo, mas as tentativas resultaram infrutíferas.