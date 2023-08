Porto Novo terá nova rede de água com criação de Águas de Santo Antão

​A cidade do Porto Novo será contemplada com uma nova rede de distribuição de água, que abarcará os dez mil habitantes no âmbito da criação da empresa intermunicipal de água e saneamento de Santo Antão ainda em 2023.

Uma nota da Câmara Municipal do Porto Novo refere que a empresa Águas de Santo Antão, que terá a sua sede na cidade das Pombas, Paul, já está na fase de instalação, devendo começar a operar “brevemente”.

“Com a criação da empresa intermunicipal de água e saneamento de Santo Antão, que já está em fase de instalação, a cidade do Porto Novo será contemplada com uma nova rede de água, que vai resolver em definitivo o problema” de distribuição de água nesta urbe, assegura ainda a autarquia.

A cidade do Porto Novo dispõe de uma rede já antiga, que apresenta também deficiências e dificulta a distribuição de água às zonas altas, nomeadamente em Alto São Tomé.

Para resolver o problema de água em Alto São Tomé, a autarquia investiu 20 mil contos, no âmbito das directivas de investimento do Fundo do Ambiente, numa parceria com o Governo, que resultou na instalação de uma estação de bombagem, uma rede de 1.600 metros e um reservatório de 200 metros cúbicos de água.

Porém, outros bairros situados na zona mais alta deste centro urbano continuam a enfrentar problemas de água, os quais ficarão resolvidos com uma nova rede prevista no âmbito do projecto de água e saneamento de Santo Antão, que será implementado por Águas de Santo Antão.