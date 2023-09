Câmara Municipal do Porto Novo investiu 136 mil contos na habitação social entre 2027 – 2022

A edilidade porto-novense investiu, entre 2017 e 2022, cerca de 136 mil contos na requalificação de 1.600 habitações degradadas em todo o município do Porto Novo, conforme dados divulgados hoje pela autarquia.

Conforme a Câmara Municipal do Porto Novo, têm sido reabilitadas uma média de 220 casas por ano, investimento que tem beneficiado famílias em situação de vulnerabilidade, identificadas através do Cadastro Social Único. O perfil habitacional do Porto Novo diz que mais de três mil casas neste concelho estão em condições “muito degradadas”, com tectos prestes a ruir.

Dados do plano de actividades da autarquia para este ano, apontam que o executivo camarário prevê investir 19 mil contos na reabilitação de habitações degradadas, beneficiando, pelo menos, 200 famílias.

Segundo a autarquia "está em preparação um plano municipal de habitação para responder aos desafios que se colocam a este sector, designadamente em relação à substituição de tectos de casas degradadas".