Porto Novo: Tremor de terra sentido em várias localidades sem registo de danos

Um tremor de terra foi sentido na madrugada de hoje em várias localidades do município do Porto Novo, em Santo Antão, em muitos casos até com forte intensidade sem, contudo, deixar danos maiores.

Numa ronda feita a várias comunidades, a Inforpress ficou a saber que, por exemplo, em Alto Mira, Tarrafal de Monte Trigo, Planalto Norte e Ribeira das Patas, o tremor de terra, que aconteceu depois das 03:00, foi sentido com muita intensidade, mas ainda não há registo de estragos. Em Alto Mira, o morador Amadeu Ramos confirmou que portas e janelas das casas abalaram e que algumas pedras caíram na estrada de acesso à localidade, mas sem criar sobressaltos à população. No Planalto Norte, o delegado municipal, Manuel Lima, também confirmou a ocorrência do tremor, que “foi muito forte”, mas não foi ainda contactado pelos moradores sobre eventuais danos. Igualmente, na Ribeira das Patas, o líder associativo, Arlindo Delgado, disse à Inforpress que essa localidade sentiu o tremor, desconhecendo, também, se terá havido estragos nas vias de acesso e nas habitações. Os serviços da protecção civil no Porto Novo informaram que não receberam, até agora, qualquer pedido de auxílio por parte da população. “Até agora, não recebemos qualquer chamada das pessoas pedindo auxílio. A situação é de normalidade, já que não temos conhecimento de qualquer facto que pudesse exigir a intervenção dos serviços da protecção civil”, avançou o comandante dos bombeiros, Balbino Gomes.

