Coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde com o foco voltado para implementação PEDS II

A nova Coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza, avançou hoje que o foco é trabalhar na implementação de um novo quadro de cooperação e desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, apoiando directamente na implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS II).

Em declarações aos jornalistas à margem do encontro de apresentação das Cartas Credenciais ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, a nova Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde sublinhou que o objectivo é “trabalhar com Cabo Verde e para Cabo Verde”.

“ O Nosso foco é justamente apoiar PEDS II e reforçar os marcos de recuperação económica e social do país, para os próximos anos. Justamente, o marco de cooperação dos sistemas das Nações Unidas insere justamente para contribuir com a implementação do PEDS II. Cabo Verde como muitos países está a viver um momento de enfrentar várias crises, isto não é novidade, mas já demonstra uma recuperação em relação ao Covid-*19 , por exemplo, na retomada do turismo que é algo a se destacar”, disse.

Patrícia Portela de Souza, reconhece os avanços alcançados pelo país em matéria de educação e saúde, exemplificou ainda a conquista na diminuição da taxa de mortalidade infantil, mas considera que há ainda desafios “grandes” para a consolidação do desenvolvimento sustentável do país.

“Há desafios como a necessidade de diversificar a economia, também na área social, estamos a trabalhar com os vários ministérios e com as várias instituições públicas, e também da sociedade civil para apoiar a retomada do crescimento social e econômico do país de uma maneira sustentável. Pessoas e planeta sempre!”, acrescentou.

A nova Coordenadora do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza, nomeada recentemente pelo Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, é de nacionalidade brasileira, e possui mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento e trabalho humanitário com o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, tendo trabalhado em vários países, como Brasil, Moçambique, Bangladesh, Sede (Nova Iorque), Quénia, Angola e Costa Rica.