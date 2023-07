PIB cresce 6,7% no primeiro trimestre

Dados divulgados sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para o crescimento do PIB em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Segundo os dados divulgados pelo INE, na passada sexta-feira, no 1º trimestre de 2023, o PIB “registou uma variação homóloga positiva de 6,7% em termos reais, taxa inferior em 2,8 pontos percentuais (p.p.) à verificada no 4º Trimestre de 2022”.

Ainda segundo o relatório publicado pelo INE, do lado da oferta, “o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a preços de base, apresentou uma evolução homóloga positiva de 5,8%, destacando-se para o efeito as actividades da indústria transformadora, transporte e armazenagem, do alojamento e restauração, e actividades de serviços às empresas”.

Já os impostos líquidos de subsídios “apresentaram uma evolução homóloga positiva de 12,5%”.

“Do lado das despesas, esta variação resultou de um aumento no consumo privado e nas exportações”, acrescenta o INE.

Contribuição por sector

Segundo revela o relatório do INE, o VAB, a preços de base, registou no 1º trimestre deste ano uma evolução homóloga positiva de 5,8% em termos reais, diminuindo 2,5 p.p. em relação ao trimestre anterior.

No ramo da Agricultura o VAB diminuiu 10,1% no 1º trimestre de 2023, contribuindo negativamente em 0,3 p.p. na variação total do crescimento do PIB.

O VAB do ramo das Indústrias Transformadoras registou um aumento de 16,4% (+2,4% no 4º trimestre de 2023), contribuindo positivamente em 0,8 p.p. para a variação total do crescimento do PIB.

No VAB do ramo da Construção, verificou-se uma diminuição de 17,1% nos primeiros três meses deste ano, tendo uma contribuição negativa de 1,4 p.p. na variação total do crescimento do PIB.

Comparativamente ao mesmo trimestre de 2022, o VAB do ramo de Comércio apresentou, no 1º trimestre de 2023, uma variação homóloga positiva de 3,4% em volume, (+20,8% no trimestre anterior), traduzindo-se num contributo para a variação homóloga positiva do PIB em 0,4 p.p.

Já o VAB dos ramos de Transporte e Armazenagem e de Alojamento e Restauração, apresentaram, em termos reais, uma variação de 18,3% e 27,5%, p.p. e 2,2 p.p., respectivamente, para a variação total do crescimento do PIB).

O VAB do ramo da Administração Pública teve, no 1º trimestre, uma variação homóloga de 5,4%, (-12,4% no 4o trimestre de 2022), contribuindo em 0,6 p.p. para a variação total do crescimento do PIB.

Consumo e investimento

O INE refere igualmente que o Consumo Final (privado e público) teve uma variação homóloga positiva de 9,9% no 1º trimestre de 2023 (+10,7% no trimestre anterior).

“O consumo privado aumentou 12,9% em termos reais, no 1º trimestre de 2023 (+16,5% no 4º trimestre). O consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga negativa de 1,0%, em volume (-7,1% no trimestre anterior)”, aponta o relatório do INE.

Já o Investimento registou uma variação homóloga negativa de 26,3%, em volume, no 1º trimestre de 2023 (-55,9% no trimestre anterior).

Importações e exportações

As Exportações de Bens e Serviços, em volume, no 1º trimestre, continuaram a desacelerar com uma variação homóloga de 20,8% (+50,4% no trimestre anterior). As exportações de bens cresceram 12,8% em termos homólogos (+27,2% no trimestre anterior), enquanto as exportações de serviços tiveram uma variação positiva de 24,4% (+57,8% no 4º trimestre).

As Importações de Bens e Serviços, em volume, aumentaram 8,6% em termos homólogos, “taxa superior em 3,0 p.p. face ao trimestre precedente, observando-se um aumento nas duas componentes, e variações de 8,3% nas importações de bens (+5,3% no 4º trimestre) e de 10,2% nas de serviços (+7,7% no trimestre anterior)”, conclui o INE.

Obras de recuperação da estrada Espargos – Santa Maria vão arrancar

O Governo e a Empreitel Figueiredo assinam amanhã, 6 de Julho, o contrato para a recuperação da estrada que liga Espargos a Santa Maria.

O contrato, segundo informações avançadas pelo Governo, será assinado pelo Presidente da Estradas de Cabo Verde e pela Empreitel Figueiredo, empresa vencedora do concurso.

De referir que a obra de recuperação desta estrada vai ser financiada em 17 milhões de euros pelo Banco Mundial.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1127 de 5 de Julho de 2023.