Voo da Bestfly com destino a São Vicente obrigado a regressar à Praia por motivos técnicos

​O voo da Bestfly proveniente da cidade da Praia que deveria aterrar no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, às 07:45, regressou à origem por problemas técnicos. Foram realizadas duas tentativas de voo, mas ambas sem sucesso.

Segundo uma fonte da Inforpress, houve duas tentativas de fazer o voo para São Vicente, na primeira das quais o avião levantou o voo, mas cinco minutos depois os passageiros receberam a informação de que o mesmo regressaria à pista do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia.

A segunda tentativa, explicou, aconteceu duas horas mais tarde, após terem permanecido à espera, mas sem sucesso.

“Mandaram-nos entrar no avião depois de termos ficado à espera por cerca de duas horas e quando já tínhamos entrado novamente no avião mandaram-nos sair novamente e ouvi um comissário a dizer a uma senhora que havia um problema no computador do aparelho e que mais vale que ficássemos em terra”, acrescentou ainda a mesma fonte, afirmando que neste momento todos os passageiros estão na sala de embarque do aeroporto à espera da resolução do problema.

A agência de notícias avançou ainda que tentou entrar em contacto, via telefone, com a empresa Bestfly para maiores esclarecimentos, mas não houve feedback.