Greve dos técnicos do ITCV encerra hoje, mas pode retornar caso promessa não seja cumprida

Após três dias de paralisação, chega ao fim hoje a greve dos técnicos do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), que teve início na segunda-feira, 17. No entanto, os trabalhadores afirmam que estão dispostos a retomar a greve caso a instituição não cumpra sua promessa de alterar a Portaria que regula o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) nos próximos dias.

Em declarações à imprensa, a técnica Elisângela Rodrigues fez um balanço positivo com a adesão de 80% dos técnicos e apesar da instituição não ter resolvidos, nesses três dias, a alteração da Portaria que regula o PCCS.

“Conseguimos fazer valer o nosso direito que é participar na greve e fazer com que as pessoas nos oiçam e vejam que não estamos satisfeitos com a situação. Vamos voltar a trabalhar com todas as responsabilidades, com todo o profissionalismo, mas se continuarem sem resolver o único meio que temos é voltar à greve”, declarou.

Por sua vez, a secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida, afirmou que a reivindicação dos trabalhadores é legítima porque se sentem injustiçados uma vez que as suas carreiras estão estagnadas.

“Uma outra nota, nós acreditamos nas palavras do presidente do Conselho da Administração que diz que a portaria está a ser resolvida e que a situação irá normalizar, com a publicação da mesma. Também queremos acreditar que esses trabalhadores não vão sofrer nenhuma represália pelo facto de terem feito greve. Porque a greve é um direito constitucional. Que não vão ser perseguidos. Nada fica de lado, se o instituto não cumprir com a palavra que o presidente veio a declarar no seu comunicado, a luta continua”, disse.

Na segunda-feira, os 8 dos 13 técnicos do ITCV iniciaram uma greve de três dias devido à não implementação do PCCS e da lista de transição.

Na sequência, o ITCV anunciou que tem estado empenhado em acelerar o processo de alteração da Portaria que regula o PCCS e que esta se encontra em fase final de recolha de assinaturas pelos membros do Governo.