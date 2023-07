Suspeitos de roubo na via pública e crime de arma em São Filipe ficam em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca de São Filipe decretou prisão preventiva a dois homens suspeitos de prática dos crimes de roubo na via pública e de armas.

De acordo com um comunicado do Ministério Público divulgado este domingo, os suspeitos foram detidos fora do flagrante delito, no âmbito da investigação de dois autos de instrução, registados naquela Comarca.

Trata-se de dois homens, de nacionalidade cabo-verdiana, de 19 e 34 anos de idade, naturais da ilha do Fogo.

Efectivadas as detenções e submetidos ao primeiro interrogatório judicial de detidos, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas aos arguidos a medida de coação prisão preventiva.

De acordo com a mesma fonte, o referido processo que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.