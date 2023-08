Primeiro-ministro nas actividades da Jornada Mundial da Juventude neste último dia do evento em Lisboa

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, está a participar hoje nas actividades deste último dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, que decorre de 01 a 06 de Agosto na capital portuguesa.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, o chefe do Governo participa nessas actividades, a convite do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, sendo que hoje já esteve na “missa do envio”, presidida pelo Papa Francisco, no Parque Tejo, com a presença de um milhão e meio de peregrinos.

“Não tenham medo”, pediu o Papa Francisco aos jovens, na homilia final da JMJ, reconhecendo que os mesmos “cultivam grandes sonhos”, mas “muitas vezes ficam com receio e pensam que não vão ser capazes”.

Para hoje, o Papa Francisco participa ainda no encontro com os voluntários da JMJ, no Passeio Marítimo de Algés, antes de cerimónia de despedida na Base Aérea de Figo Maduro, desta sua estadia em Lisboa, iniciada no dia 02 de Agosto.

Para além da missa de hoje, um dos pontos altos da JMJ foi a vigília com os jovens, no Parque Tejo, que aconteceu na noite deste sábado, 05, também com a participação de um milhão e meio de jovens de todos os países do mundo, incluindo Cabo Verde que veio com uma delegação de quase mil peregrinos, mas com excepção das Maldivas.

Sob o lema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, as actividades da JMJ Lisboa têm tido como palcos principais, o Parque Eduardo VII, a zona de Belém e o Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

A JMJ foi instituída pelo Papa João Paulo II, em 1985, e, desde então, tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo depois passado pelas cidades de Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).