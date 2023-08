Santiago e Maio ainda sem ligação marítima devido às condições meteoceanográficas

A CV-Interilhas, empresa que opera no serviço de transporte interno marítimo de passageiros e cargas, viu-se obrigada mais uma vez a interromper as ligações entre as ilhas de Santiago e Maio. O motivo por trás dessa suspensão é atribuído às actuais condições meteoceanográficas que prevalecem na região.

“A CV Interilhas informa a todos dos clientes que as actuais condições meteoceanográficas, caracterizadas por forte ondulação na região do Maio, persistem e, de acordo com as indicações do Instituto Marítimo Portuário, as primeiras viagens Santiago/Maio/Santiago programadas para o dia de hoje, estão suspensas”, lê-se num comunicado publicado hoje no Facebook.

No Comunicado, a empresa garante que está a acompanhar activamente as condições do mar e que vai actualizar toda a informação sobre as viagens a partir das 13h00, através das suas redes sociais e website oficial.

Nesse sentido, pede a todos os clientes e parceiros que se mantenham atentos à publicação da informação por esta via.

No passado domingo, 13, a CV-Interilhas tinha anunciado a suspensão das ligações entre as ilhas de Santiago e Maio programadas para às 11h00, e Maio/Santiago às 14h00 daquele dia, devido às más condições do mar.