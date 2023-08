Avião senegalês chega a Cabo Verde para repatriar sobreviventes de barco à deriva

Um avião militar senegalês chegou à ilha do Sal para nos próximos dias ser feito o repatriamento das 38 pessoas encontradas em 14 de Agosto numa embarcação à deriva, anunciou este domingo a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Já se encontra um avião, de base militar senegalesa, na ilha do Sal, para o repatriamento dos mesmos, com viagem prevista ainda para esta semana”, anunciou a PGR em comunicado.

Os migrantes foram ouvidos “em tribunal no dia 17 de Agosto” e “depois de interrogados” foram encaminhados para “um centro temporário” onde receberam apoio alimentar e médico, para garantir depois “as suas expulsões do território nacional”, acrescenta a nota.

Uma piroga partiu em 10 de Julho com 101 pessoas de uma comunidade costeira do norte do Senegal com o objectivo de chegar à Europa, através das ilhas Canárias, mas 56 estão desaparecidas, tendo os sobreviventes relatado que morreram à fome e os corpos tiveram de ser atirados à água, após um mês perdidos no mar.

Outros sete corpos foram recuperados, juntamente com os 38 sobreviventes.

A piroga à deriva foi encontrada por um barco de pesca espanhol ao largo da ilha do Sal, para onde foram transportados.

O caso é um dos mais recentes numa onda de tentativas de travessia do Atlântico a partir da costa ocidental africana.